Rusya, Harkiv’e Drone Saldırısı Düzenledi. Binalar Zarar Gördü. Sivillere Yardım Ulaştırıldı

RUS GÜÇLERİ HARKİV’E DRON SALDIRISI DÜZENLEDİ

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bu günlerde, Rus askeri güçleri Ukrayna’nın Harkiv kentine insansız hava aracı (drone) saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonrasında kentteki birçok sivil yapı ağır hasar aldı.

SİVİLLERE İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILDI

Bölgedeki gönüllü ekipler, saldırıdan etkilenen sivillere acil insani yardım sağlamak için harekete geçti. Yaşam mücadelesi veren bölge halkına gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı.

HARKİV’DEKİ HASARIN BOYUTLARI

Saldırının ardından kentteki altyapı ve konutlarda ciddi hasarlar meydana geldi. Yetkililer, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yaralıların hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ SON DURUMU

İki ülke arasındaki çatışmaların şiddetlenerek sürdüğü bu dönemde, Harkiv gibi büyük şehirlerdeki saldırılar endişe yaratıyor. Uluslararası toplum, sivil kayıpların artmaması için taraflara ateşkes çağrısı yapıyor.