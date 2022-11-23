Rusya hastaneyi vurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlendi. Rusya’nın Ukrayna’daki bir hastaneyi vurması sonucu bir bebek yaşamını yitirdi.

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör devleti sivillere ve sivil yapılara karşı savaşmaya devam ediyor. Vilnyansk hastanesinin doğum servisine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 1 bebek hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada da bebeğin annesinin ve doktorun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarıldı.