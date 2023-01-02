Rusya: İHA üretim yerlerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenko, Ukrayna’da saldırılarda kullanılan İHA’ların üretildiği yerleri vurduklarını açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenski ise Rus güçlerinin saldırılarının 2023’ün ilk gününde de sürdüğünü, ülkenin çeşitli bölgelerine fırlatılan İran yapımı İHA’lardan 45’inin imha edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık’ta Ukrayna’daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya’ya karşı “terör saldırıları” gerçekleştirmek için kullanılan İHA’ların üretiminde yer aldığını kaydetti.

“TERÖR SALDIRILARI PLANLARI BOZULDU”

Tesislerle birlikte İHA’ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, “Saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu” dedi.

Ukrayna’daki operasyonların devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, “Ukrayna’da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 350 tank ve zırhlı araç, 957 çok namlulu roketatar, 3 bin 756 obüs ve havan topu, 7 bin 859 özel askeri araç imha edildi” diye konuştu.

ZELENSKİ: YILIN İLK GÜNÜNDE 45 İHA İMHA ETTİK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Telegram hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin 2023’ün ilk gününde de Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine İran yapımı İHA’lar fırlattığını aktaran Zelenski, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA’nın imha edildiğini vurguladı.

Ukrayna’nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenski, “Ukrayna’dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz.” dedi.