Rusya ile ABD Ankara’da görüştü

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen yetkililerin Ankara’da görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İddianın sahibi Rus Kommersant gazetesi, Rusya Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin’in de görüşmede olduğunu yazdı.

Kremlin ise iddialara ilişkin, “Türkiye’de ABD ile görüştüğümüzü doğrulayamayız da yalanlayamayız da” açıklamasını yaptı.

Türk yetkililer ise görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı.

ABD medyasında geçen hafta, nükleer tehdidi azaltmak için Moskova ile gizli görüşmeler yürütüldüğüne yönelik haberler yer almıştı.