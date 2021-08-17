Rusya ile ABD arasında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkiidaşı Blinken ile görüşme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Afganistan konusunda görüşme yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Cumhurbaşkanı Gani’nin kaçışından sonra Afganistan’daki durumu değerlendirdikleri belirtildi.

Açıklamada, “Taraflar, Cumhurbaşkanı’nın ülkeden kaçışının ardından Afganistan’daki durumu, mevcut hükümet organlarının çöküşünü ve ‘de facto’ gerçekleşen rejim değişikliğini ele aldı” ifadelerine yer verildi.

Lavrov’un ABD’li mevkidaşına Rusya’nın Afganistan’daki durumla ilgili değerlendirmelerini aktardığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların ayrıca Çin ve Pakistan’ın katılımıyla Afganistan konusunu istişare etmekte mutabık kaldıkları vurgulandı.