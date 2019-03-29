Rusya ile anlaşma imzalandı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleştirilen görüşmede anlaşma imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı’nda bir araya geldi. İkili, ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulunuyorlar.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşmasından bazı satır başları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz.”

Bakan Çavuşoğlu: “(Rusya) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Vize probleminin halledilmesi konusunda liderlerimizin ortaya koyduğu irade çerçevesinde Sergey Lavrov ile çalışıyoruz. Bir noktadan başladık, resmi pasaport ve tır şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda bir belgeyi Sayın Putin imzaladı.”

Lavrov’un konuşmasından satır başları:

Konuşmasına teşekkürle başlayan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “(ABD’nin Golan Tepeleri kararı) Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir” diyerek Trump’ın Golan Tepeleri kararına tepki gösterdi.

TRT