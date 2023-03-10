Rusya ile BM masaya oturuyor

Birleşmiş Milletler ve Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının geçerlilik süresinin uzatılması için pazartesi Cenevre’de masaya oturacak.

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik topyekun işgal girişiminin başlamasıyla milyonlarca ton tahıl Ukrayna limanlarında mahsur kalmış; Temmuz 2022’de Türkiye ve BM’nin arabuluculuğunda İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması, tahılın Karadeniz’den çıkarılması için bir koridor açılmıştı.

BM’ye göre tahıl anlaşması kapsamında 23,7 milyon ton tahıl ihraç edildi.

Tahıl anlaşması, Moskova veya Kiev’in karşı çıkmaması durumunda 18 Mart’ta otomatik olarak yenilenecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, perşembe yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasının uzatılmasının “komplike” hale geldiğini, çünkü Rusya’ya ihracat hakkı veren paralel anlaşmaya “saygı gösterilmediğini” ifade etti.

Lavrov, “ABD ve Avrupa Birliği’ndeki meslektaşlarımız yaptırımların gıda ürünleri ve gübre için geçerli olmadığını söylüyorlar, ancak bu konuda dürüst değiller” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, 13 Mart’ta tahıl anlaşmasını görüşmek için bir heyetin Cenevre’ye gideceğini söyledi. BM, görüşmelerin pazartesi günü yapılacağını doğruladı.

Ne olmuştu?

22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dünyadaki olası bir gıda krizini önleyecek, “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalanmıştı.