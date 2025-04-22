“Rusya İle Görüşmeye Hazırız”

KİEV’DE YAPILAN BASIN TOPLANTISI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’de gerçekleştirilen basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili yönelttiği soruları yanıtladı. Zelensky, Ukrayna’da ateşkesin sağlanması için yarın Londra’da görüşmeler yapılacağını belirtirken, bu toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere’nin heyetlerinin katılacağını ifade etti.

RUSYA’NIN MÜZAKERELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Zelensky, Rusya’nın bazı sorular ortaya atarak ABD’yi barış müzakerelerinden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia ederek, “Rusya’nın Amerika’yı müzakerelerden çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum.” dedi. ABD’nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini dile getiren Zelensky, bu ülkenin görüşmelerden çekilmesinin kendileri için stratejik bir ortağı kaybetmek anlamına geleceğini ifade etti. Zelensky, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımın bir yıl önce ABD Kongresi’nin onayladığı paket çerçevesinde olduğunu ve yeni bir yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini söyledi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI

Zelensky, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına değinerek, bu anlaşma metni üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve metnin öncelikle Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, 26 Nisan’da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine katılacağını belirterek, burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye açık olduğunu açıkladı.

Zelensky, tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması hususunda, Rusya’nın hazır olması durumunda Ukrayna olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. “Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten konuştuk, o zaman biz de aynı önlemleri almaya hazırız.” dedi. Rusya’nın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile ilgili uzun tartışmalara girmek istediğine dikkat çeken Zelensky, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve bunu “pasta dilimleri” gibi ayırarak aşamalı çözmek gerektiğini kaydetti. “Kırım’dan, egemen topraklarımız gibi konulardan bahsetmeye başladığımız anda Rusya’nın istediği savaşı uzatma formatına girmiş oluyoruz.” ifadesini kullandı.

UKRAYNA TOPRAKLARI ÜZERİNDEKİ VURGULAR

Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş konusuyla “oynadığını” savunarak, “Bu Putin’in oyunu. Kesinlikle Başkan Trump’ın oyunu değil. Kesinlikle Avrupa’nın oyunu değil. Ukrayna bununla oynamıyor, bizim için savaş daha önemli, çok daha ciddi.” dedi. Ayrıca, Kırım’ı bir Rus toprağı olarak tanımayacaklarını vurgulayarak, “Burası bizim toprağımız, Ukrayna halkının toprağıdır.” diye konuştu. Rusya’nın ülkesinin NATO ile entegrasyonuna karşı çıktığına değinen Zelensky, “Rusya NATO’nun dışındadır. Rusya saldırgan bir ülke olmasının yanı sıra, Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinden söz edemez, onları ihlal ediyor.” dedi.