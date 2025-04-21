Rusya İle İran Anlaşma Sağladı!

2025’TE DENGELER DEĞİŞİYOR

2025 yılında dünya sahnesinde dengelerin değişmesi beklenirken, Rusya ve İran’dan gelen tarihi bir adım, dikkati Moskova-Tahran iş birliğine yöneltiyor. Yaptırımlara direnen bu iki güç, uzun yıllar süren Suriye’den enerji pazarlarına kadar uzanan iş birliğini artık resmi bir çerçeveye oturtma kararı aldı. Rusya ile İran arasındaki ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedildi.

PUTİN ANLAŞMAYI ONAYLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile yapılacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylandığına dair yasayı imzaladı. Putin’in onay verdiği bu anlaşma, Rusya’nın resmi hukuki bilgi portalında yayımlandı.

STRATEJİK ORTAK STATÜSÜNE GEÇİLDİ

Bu anlaşma, Moskova ile Tahran arasında uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yasal bir çerçeve oluşturuyor. Rusya ve İran’ı “stratejik ortak” olarak tanıyan bu anlaşma, savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaşım, sanayi, tarım, bilim, kültür ve teknoloji gibi birçok alanı kapsıyor.

PUTİN, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz hafta Moskova’da Putin ile bir araya gelmişti. Arakçi, İran ile Rusya arasında imzalanması planlanan “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın, iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştiren bir adım olduğunu belirtti. İlişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Putin ise görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği ile koordinasyonun iki halkın menfaatlerine hizmet ettiğini ve bölgesel istikrarı güçlendirdiğini ifade etti.