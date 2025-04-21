Rusya ile İslam Dünyası Yakın

İLİŞKİLERİN GÜVEN TEMELLERİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam dünyası ile güvene dayalı, dostane ilişkilerin sürdürülmekte olduğunu söyledi ve “Bizi çok şey birleştiriyor” dedi. Moskova’da, Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu temsilcileri ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Lavrov’un yanı sıra Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov ve Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin de yer aldı.

İŞBİRLİĞİNE VERİLEN ÖNEM

Toplantıda Lavrov, İİT ile işbirliği konusuna büyük bir önem atfettiklerini belirtti. “İİT ile güncel uluslararası konularda sağlam ve güvenilir diyaloğumuz var,” ifadesini kullandı. Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu’nun, Rusya ile İİT arasındaki ilişkilerdeki rolünü vurgulayan Lavrov, bu grubun, Rusya ve İslam dünyası arasındaki dostluğun ve güvenin pekişmesini sağladığını dile getirdi.

ÇEŞİTLİLİK VE YAPILANMA

Lavrov, Rusya’da İslam dinini benimseyen milyonlarca insanın yaşadığını hatırlatarak, ülkenin geleneksel olarak İslam dünyasıyla güvene dayalı, dostane ilişkileri sürdürdüğünü söyledi. Bakan Lavrov ayrıca, “Yabancı değerlerin dışarıdan empoze edilmesinin kabul edilemez olduğu anlayışa sahibiz. Ulusal çıkar ve geleneklere dayalı bağımsız dış ve iç politikalar izleyen ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımları reddediyoruz,” şeklinde görüşlerini aktardı. Ayrıca, mayıs ayında Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 16. “Rusya-İslam Dünyası: KazanForum” uluslararası ekonomi forumunun düzenleneceği bilgisini de paylaştı.