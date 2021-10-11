Rusya ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de görüştükleri konuların takibi yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi’nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitti.

Bakan Çavuşoğlu burada Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Belgrad’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi’de görüştükleri konuların takibini yaptık” ifadesini kullandı.