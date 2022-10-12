Rusya ile kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada Ukrayna’da süren savaş ile ilgili “Ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi.” ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından Ukrayna bağlamında; Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi.” denildi.

Tahıl nakli konusundaki gelişmelerin üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada, “İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi. Suriye’nin kuzeyi bağlamında; terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi” ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Perşembe günü Astana’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu. Peskov, “Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin hazırlıkları devam ediyor. Liderlerin görüşmesinde Ukrayna’daki durum, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konuların ele alınması planlanıyor” dedi.

LAVROV: “TÜRKİYE MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLATILMASINI TEKLİF EDEBİLİR”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesinde Türk tarafının Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin tekrar başlatılmasını teklif edebileceğini söyledi. Lavrov, “Türk meslektaşlarımızın böyle bir düşüncesi varsa bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin’in bu hafta Astana’da gerçekleştirecekleri görüşme sırasında bize sunmak için fırsatları olacak. Zira yapılmış olan genel açıklamalar dışında bize doğrudan bir teklif iletilmiş değil” ifadelerini kullandı.