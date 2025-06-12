Rusya İle Ukrayna Asker Değişimi Gerçekleşti

ASKER TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da varılan anlaşma çerçevesinde tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan bazı askerlerin takasını gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna arasında esir takasları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşma kapsamında Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri geri gönderildi. Bunun karşılığında bir grup Ukrayna askeri serbest bırakıldı” denildi.

RUS ASKERLERİ İNSANİ YARDIM ALIYOR

Açıklamada, Ukrayna’nın serbest bıraktığı Rus askerlerinin şu an Belarus topraklarında bulunduğu ve bu askerlerin gerekli psikolojik ve tıbbi yardımı aldığı ifade edildi. Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında gerçekleştirileceği vurgulandı. İstanbul’da belirlenen takvim doğrultusunda Rus ve Ukrayna askerlerinin takasında günlük ilerlemeye açık olunduğu belirtildi. Ancak açıklamada, “Ne yazık ki Ukrayna, bu operasyonel düzeyde takasları düzenlemeye henüz hazır değil” şeklinde bir uyarı yapıldı.

ZELENSKİY’DEN PAYLAŞIM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında, Rusya ile esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Zelenskiy, “Bugün Silahlı Kuvvetlerimizin, Ulusal Muhafızlarımızın ve Sınır Muhafız Hizmetimizin savaşçıları evlerine döndü. Hepsinin tıbbi tedaviye ihtiyacı var ve kesinlikle ihtiyaç duydukları bakımı alacaklar. Bu, ağır yaralı ve ciddi şekilde hasta askerlerimizin takasının ikinci aşaması. Herkesi Rus esaretinden eve getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu takası mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.