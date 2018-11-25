Rusya ile yakınlaşma sonrası suikast kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı iki yıllık bir çalışmanın ardından tamamladı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianame cuma günü, Ankara Başsavcı Vekili Ramazan Dinç tarafından onaylanarak, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 609 sayfalık iddianamede iki önemli başlık daha dikkat çekti.

KARLOV’U ADIM ADIM İZLEDİ

Yeni Şafak Gazetesi’nden Osman Özgan’ın haberine göre MİT’te Rusya masasına bakan FETÖ mensubu Vehbi Kürşat Akalın ifadesinde Karlov’un özel yaşamı, güvenliği ve Rusya’nın etkinlikleriyle alakalı bilgileri mahrem abisi “Yusuf” kod adlı Hüseyin Kötüce’ye verdiğini anlattı. İddianameye göre, Kötüce, söz konusu istihbarat bilgilerini Ubuntu isimli işletim sistemini kullanarak şifreli olarak kaydetti. Bu bilgiler de silsile içinde FETÖ elebaşı Gülen’e gönderildi. Akalın suikasttan sonra ise suikastı ve tetikçi polis Mevlüt Mert altıntaş’ı soruşturan ekibin içinde yer aldı.

UÇAK KRİZİNE MAKALE YAZMIŞLAR

Andrey Karlov’un, 2015 Kasım’ında Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye-Rusya ilişkilerini düzeltmek amacıyla yoğun bir diplomasi yürüttüğü ve çok gayretli birisi olduğu yönünde bilgileri de Hüseyin Kötüce’ye ilettiğini aktaran Akalın, mahrem imamın Türk-Rus ilişkilerinin geleceği konusunda makale yazmasını istediğini anlattı. Akalın, “Hüseyin Kötüce’nin evinde açmış olduğu laptopa söz konusu makaleyi yazdım” dedi.

“İKİ ÜLKE YAKINDA BİR ARAYA GELİR”

Eski BTK çalışanı olan mahrem imam Hüseyin Kötüce de Akalın’ın beyanlarını doğruladı. Kötüce, ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla 2015 yılı içerisindeydi. Makalenin içeriğinde her iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğü ve yakın zamanda biraraya gelecekleri yer alıyordu” dedi. Kötüce, bu bilgileri elebaşı Gülen’e çok yakın bir isim olan Cemal Karaata’ya verdiğini ifadesinde belirtti. Rus Büyükelçi Karlov’un büyük gayretiyle uçak krizinin aşılmasının ardından suikast emrinin netleştiği iddianamede vurgulandı.