RUSYA’DAN İNGİLTERE’YE ELEŞTİRİ

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere’nin Ukrayna krizine yönelik eylemleri hakkında dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Açıklamada, Londra’nın ABD ile Rusya arasındaki diyaloğu reddettiği vurgulandı. “Londra, bunun Moskova’yı engelleme ve Ukrayna’yı kontrol altına alma stratejisini başarısız kılacağından endişeli” ifadesine yer verildi.

DİYALOGUN ENGELLENMESİ

Açıklamalarda, İngiltere yönetiminin, ABD ve Rusya’nın Ukrayna konusundaki diyalogunu kendi çıkarları açısından bir tehdit olarak algıladığı belirtildi. Londra, bunun Moskova’yı engelleyip Ukrain’i kontrol etme stratejisini başarısız kılabileceğinden endişe duyuyor. Ayrıca, İngiltere’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süper güç olarak Rusya ile diyalog kurması ve müttefiklerini küçümsemesinden rahatsız olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Londra’nın ABD hükümetinin Ukrayna ile ilgili barışçıl girişimlerini engellemeye çalıştığı ve bu amaçla Trump’a yönelik karalama kampanyası yürüttüğü öne sürüldü. İngiliz yönetiminin, Ukrayna’ya askeri desteğini sürdürme sözü verdiği belirtildi. “Londra, geçen yüzyılda yaşanan iki dünya savaşından önce yaptığı gibi günümüzde de küresel çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor” ifadesi kullanıldı.