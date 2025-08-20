Haberler

Rusya İngiltere’ye Yaptırım Getirdi

YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLETİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’ye yönelik yaptırım listesine eklemeler yaparak bazı İngiliz kuruluşların temsilcilerinin ülkeye girişlerini yasakladığını duyurdu. Bakanlık, bu adımın arka planında, İngiltere’nin uluslararası düzeyde ‘kurmaca’ bilgiler ile Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam etmesi olduğunu vurguladı.

DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ

Yapılan açıklamada, “Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi” denildi. Buna ek olarak, Rusya’ya karşı dezenformasyon yayan ve asılsız suçlamalarla Batı’nın Rus karşıtı politikalarını sertleştirmek ve Kiev rejimine destek sağlamak amacıyla düşmanca lobicilik yapan kişilerin de listede yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe Ve Benfica Berabere Kaldı

Benfica'nın oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe maçında 77 dakika boyunca sahada yer aldı ve oyundan çıktığında teknik direktör Jose Mourinho ile el sıkıştı.
Sinop’taki Şehit Aileleri Çanakkale’ye Gidiyor

Sinop'ta düzenlenen 'Torunları Ecdadıyla Buluşuyor Projesi' kapsamında, şehit yakınları ve gaziler Çanakkale'ye seyahat etti. Katılımcılar, kahramanları anma fırsatı bulacak.

