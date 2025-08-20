YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLETİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’ye yönelik yaptırım listesine eklemeler yaparak bazı İngiliz kuruluşların temsilcilerinin ülkeye girişlerini yasakladığını duyurdu. Bakanlık, bu adımın arka planında, İngiltere’nin uluslararası düzeyde ‘kurmaca’ bilgiler ile Rusya karşıtı söylemler geliştirmeye devam etmesi olduğunu vurguladı.

DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ

Yapılan açıklamada, “Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi” denildi. Buna ek olarak, Rusya’ya karşı dezenformasyon yayan ve asılsız suçlamalarla Batı’nın Rus karşıtı politikalarını sertleştirmek ve Kiev rejimine destek sağlamak amacıyla düşmanca lobicilik yapan kişilerin de listede yer aldığı belirtildi.