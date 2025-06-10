Rusya, İran’da 8 Nükleer Santral Kuracak

RUSYA İRAN’DA YENİ NÜKLEER SANTRALİ İNŞA EDECEK

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, Rusya, önceki anlaşmalar çerçevesinde İran’da 8 yeni nükleer enerji santrali inşa edecek. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Pazartesi günü İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleri ile bir araya geldiği Tahran’daki merkezinde bu konuda açıklamalarda bulundu.

SANTRALLAR BUŞHEER’DE YER ALACAK

İslami, planlanan 8 nükleer reaktörden 4’ünün İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde inşa edileceğini ifade etti. Buşehr Nükleer Santrali’nde inşaatı süren 2. ve 3. üniteler hakkında milletvekillerine bilgi veren İslami, bu ünitelerin İranlı şirketler tarafından inşa edildiğini vurguladı. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda İslami, enerji geliştirme stratejisi doğrultusunda ülkenin nükleer enerji üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

BUSHER NÜKLEER SANTRALİNİN ÖNEMİ

Rusya’nın Mayıs 2011’de tamamladığı Buşehr Nükleer Santrali, İran’ın ilk ve hâlâ faaliyet gösteren tek nükleer santrali olma özelliğini taşıyor. Bu santral, İran’ın sivil nükleer enerji programı açısından kritik bir rol oynuyor ve uzun zamandır Rusya’nın Devlet Atom Enerjisi Şirketi Rosatom ile işbirliği içerisinde faaliyet gösteriyor.