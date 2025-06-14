Rusya, İran’ı Kınadı, ABD Destekledi

RUSYA İSRAİL’İ ŞİDDETLE KINIYOR

Rusya, İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırı üzerine BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail’i ‘şiddetle kınadığını’ duyurdu. ABD temsilcisi ise İsrail’in kendi savunma hakkının bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail’in dün gece İran’a düzenlediği hava saldırısı nedeniyle acil olarak toplandı. Bu saldırıyı ‘sebep yok’ olarak değerlendiren Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, bu durumu BM Şartı ve uluslararası hukukun ‘büyük bir ihlali’ olarak tanımladı.

RUSYA’DAN ENDİŞELİ AÇIKLAMALAR

Büyükelçi Nebenzia, “Rusya Federasyonu, İsrail’in bu eylemini şiddetle kınıyor. İsrail’in askeri macerası bölgeyi büyük çaplı bir savaşın eşiğine getiriyor. Bu eylemlerin tüm sonuçlarının sorumluluğu tamamen İsrail liderliğine ve onları teşvik edenlere aittir. Özellikle nükleer tesisleri vurmanın potansiyel radyolojik sonuçlarından endişe duyuyoruz” diye konuştu. Nebenzia ayrıca, İsrail’in İran’ın nükleer programıyla ilgili konuyu zorla çözmeye çalışmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, son 24 saat içinde yaşanan olayların sadece Orta Doğu için değil, ‘tüm dünya için en korkunç sonuçlara yol açabileceğini’ dile getirdi.

ABD’YE GÖRE İSRAİL’İN HAKLI GEREKÇELERİ VAR

ABD’li diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısında ‘İsrail’in kendini savunma hakkı’ olduğunu ifade etti ve ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerine atıfta bulunarak, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına ‘izin verilemeyeceğini’ söyledi. ABD temsilcisi, “İran İslam Cumhuriyeti rejimi, kuruluşundan bu yana İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu; İsrailli sivillere karşı kışkırtılmamış, doğrudan ve vekil saldırılar başlattı. Bu durum, bölge genelinde terör, istikrarsızlık ve tarif edilemez insani acılara yol açtı” dedi.

ABD’NİN YAKLAŞIMI VE UYARILARI

Washington yönetiminin önceliğinin bölgedeki vatandaşlarını ve personelini korumak olduğunu belirten ABD diplomatı, İran’ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef almaması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, ‘İran için sonuçların korkunç olacağını’ ifade etti. ABD’li temsilci, “Şiddet sona ermeli ve İran artık ölüm ile yıkım olmayacak şekilde bir anlaşma yapmalı” açıklamasında bulundu.