Rusya, İran ve İsrail ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yapıyor. Kremlin’den gelen açıklamada, Putin’in bu liderlerle telefonda görüştüğü vurgulanıyor. Açıklamada, Putin’in, İsrail saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları için İran yönetimi ve halkına başsağlığı dilediği ifade ediliyor.

Rusya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail’in eylemlerini kınadığı belirtiliyor. Ayrıca, Moskova’nın İran’ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını desteklediği aktarılıyor. Açıklamada, Rusya’nın, İran ve İsrail arasındaki ihtilafın çözümüne yardım etmeye devam edeceği de kaydediliyor.

MÜZAKERELERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Putin’in Netanyahu ile yaptığı görüşmede ise müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran’ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulanıyor. Moskova’nın, gerginliğin daha da artmasını önlemek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğu ve Rusya’nın hem İran hem de İsrail liderleriyle olan temaslarının devam edeceği bilgisi veriliyor.