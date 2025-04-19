Rusya, İş Birliğini Feshetti

RUSYA’NIN ANLAŞMAYI FESHİ
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi’ndeki iş birliği anlaşmasını fesheden belgeyi imzaladı. Rusya Resmi Belge Sistemi’nde yayımlanan bu belgede, alınan kararla birlikte Rusya Dışişleri Bakanlığı’na, bu ülkeleri bilgilendirme talimatı veriliyor.
İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ AMACI
Feshedilen anlaşma, Barents Denizi ve Avrupa Arktik bölgesindeki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Barents Sekretaryası’nın kuruluşunu öngörüyordu. Bu durum, bölgedeki iş birliği çabalarını olumsuz etkileyebiliyor.