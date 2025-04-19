Haberler

Rusya, İş Birliğini Feshetti

RUSYA’NIN ANLAŞMAYI FESHİ

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi’ndeki iş birliği anlaşmasını fesheden belgeyi imzaladı. Rusya Resmi Belge Sistemi’nde yayımlanan bu belgede, alınan kararla birlikte Rusya Dışişleri Bakanlığı’na, bu ülkeleri bilgilendirme talimatı veriliyor.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ AMACI

Feshedilen anlaşma, Barents Denizi ve Avrupa Arktik bölgesindeki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Barents Sekretaryası’nın kuruluşunu öngörüyordu. Bu durum, bölgedeki iş birliği çabalarını olumsuz etkileyebiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Aksaray'da iki motosikletin çarpışması sonucu 10 yaşındaki bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Mersin’de Kedi Ve Yavruları Korunuyor

Mersin'deki Hz. Hamza Camisi'nde doğum yapan anne kedi Alaca ve üç yavrusu için bakım çalışmaları sürüyor. Yavruların sağlığı iyi, kalıcı yuvalar ise arayışta.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.