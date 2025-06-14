Rusya, İsrail’i Kınadı, ABD Savunma Hakkı Dedi

RUSYA’DAN ŞİDDETLE KINAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün gece İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısı nedeniyle acil toplandı. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, bu saldırıyı “sebepsiz” olarak değerlendirdi ve BM Şartı ile uluslararası hukukun büyük bir ihlali olarak nitelendirdi. Nebenzia, “Rusya Federasyonu, İsrail’in bu eylemini şiddetle kınıyor. İsrail’in askeri macerası bölgeyi büyük çaplı bir savaşın eşiğine getiriyor. Bu eylemlerin tüm sonuçlarının sorumluluğu tamamen İsrail liderliğine ve onları teşvik edenlere ait. Özellikle nükleer tesisleri vurmanın potansiyel radyolojik sonuçlarından endişe duyuyoruz” dedi. Ayrıca, İran’ın nükleer programıyla ilgili zorla çözüm arayışının kabul edilemez olduğunu belirtti ve son gelişmelerin Orta Doğu için değil, “tüm dünya için en korkunç sonuçlara yol açabileceğini” aktardı.

ABD’DEN KENDİ SAVUNMA HAKKI VURGUSU

BMGK toplantısında ABD temsilcisi, İsrail’in kendini savunma hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerini hatırlatarak, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasının “izin verilemeyeceğini” ifade etti. ABD’li diplomat, “İran İslam Cumhuriyeti rejimi, kuruluşundan bu yana İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu; İsrailli sivillere karşı kışkırtılmamış, doğrudan ve vekil saldırılar başlattı. Bölge genelinde terör, istikrarsızlık ile tarif edilemez insani acılara yol açtı” şeklinde konuştu. Washington yönetiminin önceliklerinden birinin bölgede yaşayan vatandaşları ve personeli korumak olduğunu vurgulayan ABD diplomatı, İran’ın ABD çıkarlarını hedef almaması gerektiğine dikkat çekti ve aksi takdirde “İran için sonuçların korkunç olacağını” ifade etti. Ayrıca, “Şiddet sona ermeli ve İran artık ölüm ile yıkım olmayacak şekilde bir anlaşma yapmalı” dedi.