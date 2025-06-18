Rusya, İsrail’i Kınıyor Ve Önlem Alıyor

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KINAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu ve dünyayı nükleer bir felakete sürüklediğini bildirdi. Bakanlık, yaşanan çatışmalar hakkında detaylı bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasının, öncelikle İsrail, İran, komşu ülkeler ve tüm bölge için ciddi riskler doğurduğu” vurgulandı.

BATILI ÜLKELERİN TAVRI ELEŞTİRİLDİ

Bakanlık, Batılı ülkelerin İsrail’in eylemlerine destek vermesinin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) kendi görüşlerini dayatmasının uluslararası güvenlik açısından endişe verici olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, “Batı’nın, küresel nükleer yayılmayı önleme rejimini manipüle ederek, bunu uygun görmediği ülkelerle siyasi hesaplaşma aracı olarak kullanma çabaları uluslararası topluma ağır bir bedel ödetiyor. Bu kabul edilemez” denildi.

İsrail’in İran’a yönelik eylemleri kınandı. Açıklamada, “İsrail’in İran’daki barışçıl nükleer tesislere düzenlediği sürekli ve yoğun saldırılar uluslararası hukuk açısından yasa dışıdır. Bu saldırılar, uluslararası güvenliğe yönelik kabul edilemez tehditler oluşturmakta ve dünyayı, sonuçları İsrail dahil her yerde hissedilecek bir nükleer felakete sürüklemektedir” ifadelerine yer verildi.

UAEA’YA ÇAĞRI

Ayrıca, Rusya, İsrail yönetimini sağduyuya dönmeye ve UAEA denetimindeki nükleer tesislere yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırdı. Açıklamada, UAEA’nın en kısa sürede İran’daki nükleer enerji tesislerinde meydana gelen zararlara ilişkin tarafsız bir değerlendirme yapması gerektiği de belirtildi.