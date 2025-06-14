Rusya, İsrail’in Eylemlerini Kınadı

RUSYA’DAN İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARINA SERT TEPKİ

Rusya, İsrail’in 13 Haziran gecesi Iran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını sert bir dille kınıyor ve bu eylemleri “vahşet” olarak tanımlıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İsrail’in Iran’a yönelik saldırılarını “kışkırtılmamış ve uluslararası hukuka aykırı” olarak niteliyor. Ayrıca, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı’nı ihlal ettiğini belirtiyor. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu konudaki gelişmeleri istihbarat ve savunma yetkililerinden düzenli olarak takip ettiğini ifade ediyor.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMINA ZARAR VERİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in eylemlerinin Iran’ın nükleer programına ilişkin diplomatik çabalarını baltaladığını ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguluyor. Aynı zamanda, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak çatışmanın tırmanmasının önlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiriliyor.

PUTİN’DEN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapıyor. Görüşmelerde, İran liderine Rusya’nın İsrail’in eylemlerini kınadığını ve hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Netanyahu’ya da, İran’ın nükleer programıyla ilgili sorunların sadece diplomatik ve siyasi yollarla çözülebileceği vurgulanıyor. Bu görüşmelerdeki öne çıkan başlıklar, bölgedeki güvenlik dinamiklerini etkileyecek unsurlar olarak değerlendiriliyor.