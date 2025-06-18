RUSYA’DAN ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM DEĞERLENDİRMESİ

İsrail’in “Yükselen Aslan Operasyonu”nu başlatmasının ardından, Rusya’daki yetkililer Orta Doğu’daki mevcut gerilimi “endişe verici” ve “tehlikeli” olarak nitelendiriyor. Ancak Rus medyası, bu gelişmelerin Moskova açısından potansiyel olumlu sonuçlarını hemen gündeme getiriyor. İsrail’in askeri operasyonu sürekledikçe, Moskova’nın bu durumdan kayda değer zararlar görebileceği olasılığı belirginleşiyor. Rus siyaset bilimci Andrey Kortunov, “Çatışmanın tırmanması Moskova açısından ciddi riskler ve potansiyel maliyetler barındırıyor,” ifadesini kullanarak durumu değerlendiriyor.

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI VE RUSYA’NIN TAVRI

Kortunov, “Gerçek şu ki, Rusya beş ay önce kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bir ülkeye yönelik İsrail’in kitlesel saldırısını önleyemedi,” diyor. Moskova’nın İsrail’i kınayan siyasi açıklamaların ötesine geçmeye hazır olmadığı ve İran’a askeri destek sağlama niyetinde olmadığı açıkça görülüyor. Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bu yılın başlarında imzaladığı Rusya-İran stratejik ortaklık anlaşması, bir askeri ittifak değil ve Moskova’yı Tahran’ı savunmakla yükümlü kılmıyor. Ancak Rusya, bu anlaşmanın önemini dönemde vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu anlaşmanın “bölgesel ve küresel düzeyde barış ve güvenliğin sağlanması için eşgüdümün güçlendirilmesine özel önem verdiğini” ifade etmişti.

ORTADOĞU’DA DEĞİŞİM ENDİŞESİ

Son altı ay içinde Moskova, Ortadoğu’daki önemli müttefiklerinden biri olan Beşar Esad’ı kaybetti. Suriye liderinin Aralık ayında devrilmesinin ardından Russya’da sığınma hakkı teklif edilmişti. İran’da rejim değişikliği ihtimali, Moskova’nın bölgedeki bir başka stratejik ortağını kaybetme olasılığını beraberinde getiriyor ve bu da Kremlin için büyük bir endişe kaynağı. Meskovsky Komsomolets gazetesi, “Küresel siyasette gerçek zamanlı olarak yaşanan devasa değişimler var ve bunlar ülkemizdeki yaşamı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek,” şeklinde bir yorumda bulundu.

ULUSLARARASI EKONOMİK FORUM VE PUTİN’İN GÜNDEMİ

Vladimir Putin, haftanın büyük bölümünü St. Petersburg’da geçirecek. Kent, bu hafta düzenlenecek yıllık Uluslararası Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Bir zamanlar “Rusya’nın Davos’u” olarak anılan bu etkinlik, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana büyük Batılı şirketlerin CEO’ları tarafından kaçınılmakta. Organizasyon, bu yıl 140’tan fazla ülke ve bölgeden temsilcilerin forumda yer alacağını duyurdu. Rus makamları, bu etkinliği Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’yı izole etme girişimlerinin başarısız olduğu mesajını vermek için kullanmayı planlıyor. Jeopolitik konuların her zaman gündemde kalması muhtemel. Kremlin liderinin Ortadoğu ve Ukrayna hakkında yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.