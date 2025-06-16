Rusya, İsrail ve İran’a Ara Bulucu Olabilir

RUSYA, İSRAİL İLE İRAN ARASINDA ARA BULUCU OLMAK İSTİYOR

Kremlin’den gelen bilgiler, Rusya’nın İsrail ve İran arasındaki mevcut çatışmada ara buluculuk yapmaya istekli olduğunu ortaya koyuyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu çerçevede, “Rusya’nın İsrail ve İran arasındaki çatışmada ara buluculuk yapmaya hazır” olduğunu ifade ediyor.

İRAN URANYUMU TEKLİFİ MASADA

Peskov, daha önce önerilen İran uranyumunun Rusya’da muhafaza edilmesi konusunun hala gündemde olduğunu belirtiyor. Ancak dolayısıyla, “çatışmaların durumu karmaşık hale geliyor” açıklamasını yaparak, durumun zorluğuna dikkat çekiyor.

GERİLİMİ TIRMANDIRAN EYLEMLER KINANDI

Sözcü Peskov, aynı zamanda Rusya’nın çatışma taraflarıyla sürekli olarak temas halinde olduğunu belirtiyor. Gerilimi artıran eylemlerin kınandığını vurguluyor.