Rusya, KANSER AŞISI’nın hazır olduğunu duyurdu

YENİ KANSER AŞISI DUYURULDU

Sağlık alanında umut verici bir gelişme yaşandı. Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Rusya’da geliştirilen kanser aşısının klinik öncesi denemelerinin başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

aşı klinik kullanıma hazır

Veronika Skvortsova, aşının klinik kullanıma hazır hale geldiğini belirtti. Üç yıllık preklinik verilerin ilacın güvenliğini ve yüksek etkinliğini kanıtladığını ifade eden Skvortsova, tekrarlanan uygulamalarda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış sağladığını vurguladı.

ilk olarak kolorektal kanserle başlanacak

Aşının hangi kanser türlerinde uygulanabileceği konusuyla ilgili olarak Skvortsova, “Uygulamaya kolorektal kanserle başlanması planlanıyor. Aynı zamanda aşının ileri aşamada olduğu iki diğer lokasyon daha bulunuyor. Bunlar, en kötü huylu tümörlerden biri olan glioblastoma ve özel melanoma türleri. Sadece cilt kanseri değil, göz zarlarının melanoması da bu türler arasında. Bu hastalık oldukça korkutucu ve hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bu lokasyonlar sonraki hedefler olacak.” şeklinde bilgi verdi. Skvortsova, aşının klinik olarak uygulanabilmesi için gerekli belgelerin Rusya Sağlık Bakanlığı’na 2025 yazının sonunda sunulacağını belirtti.

gelişim süreci hız kazandı

Şubat 2024’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kanser aşıları geliştirme aşamasının ‘çok yakın’ olduğunu ifade etmişti. Haziran başında ise Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların preklinik testlerden geçtiğini duyurmuştu.