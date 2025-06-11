Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Tanıyor

RUSYA’NIN KARABAĞ’I AZERBAYCAN TOPRAĞI OLARAK TANIMA AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Karabağ’ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını duyurdu. Zaharova, bu konudaki resmi açıklamasında “Rusya, Karabağ’ı resmi olarak Azerbaycan toprağı olarak tanıyor. Başkan Danışmanı Medinski, Karabağ’daki duruma ilişkin tarihi, sosyal ve kültürel boyutlara değindi” şeklinde ifadeler kullandı.

MEDİNSKİ’NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

Zaharova, Medinski’nin açıklamalarının yalnızca çatışmanın trajik yönlerine vurgu yaptığını ve bu sözlerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti. Daha önce Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski’nin Karabağ hakkında yaptığı “tartışmalı bir bölge” ifadesine tepki göstermişti.