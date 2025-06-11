Rusya, Karabağ’ı Resmen Azerbaycan Toprağı Tanıyor

ZAHAROVA’DAN MEDİNSKİ’YE YORUMLAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy’nin Karabağ’a dair yaptığı tartışmalı açıklamaları ele aldı. Zaharova, Medinskiy’nin yalnızca silahlı çatışmaya dair trajedi hakkında yorum yaptığını ifade ederek, “Var olmayan mesajları ortaya çıkarmaktan veya kelimeleri yeniden birleştirmekten” kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Medinskiy, bölgenin tarihi boyutuna, sosyal ve kültürel özelliklerine ve halkın çektiği acılara değindi. Rusya, bu bölgeyi (Karabağ’ı) resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıyor” şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN’DAN TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, önceki gün Rus basınına yaptığı röportajda, Ukrayna’daki savaşı Karabağ’daki durumla karşılaştıran açıklamalar yapmış ve bu durum büyük tepki toplamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Medinskiy’nin açıklamalarına karşı çıkarak, devletlerarası ilişkilere zarar verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Hacızade, röportajda Ermenistan-Azerbaycan ihtilafıyla ilgili gerçeklerin çarpıtılmasının ve Karabağ bölgesinin tartışmalı bir bölge olarak gösterilmesinin üzüntü ve şaşkınlık yarattığını belirtti.

MEDİNSKİ’YE TAVSİYE

Hacızade, Karabağ’ın tarihsel olarak Azerbaycan’a ait olduğunu yineleyerek, Rusya’nın da bu bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını hatırlattı. Ayrıca, Medinskiy’e yetki alanına girmeyen konularda yanlış iddialarda bulunmaması gerektiği tavsiyesini sunarak, devletlerarası ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini ifade etti.