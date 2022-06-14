Rusya karargahı boşalttı

Ukrayna’ya savaş açan Rusya, Tel Rıfak’taki karargahtan ayrılarak Halep’ten çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Millî Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki topraklara düzenlenecek büyük harekâta ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye’deki Rus Kuvvetleri Genel Komutanı Orgeneral Alexander Chiako iki gün önce, PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le Kamışlı’da görüşerek Türkiye’nin “sınırdan çekilmek için 72 saatlik sürenin” verildiği mesajını iletmişti. Rus komutan, Suriye rejiminin kontrolü altındaki bölgeler dışında herhangi bir bölgeye müdahale etmeyeceklerini söylemesinin ardından, yaşanan gelişmeler “Moskova, Ankara’nın operasyonuna yeşil ışık yaktı” şeklinde değerlendirilmişti. Bununla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Terör örgütünün işgali altındaki karargâhtan ayrılan Rus güçleri, Halep’e çekildi. Bu arada Al Kuds Arabia’da yer alan bir haberde “Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde Tel Rifat ve Menbiçten PKK’nın çıkarılıp rejim unsurlarının konuşlanması karşılığında Türk devletinin harekâtı iptal etmesi konuşuldu” iddiasında bulundu.

Öte yandan Eski ABD Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn ise “Türkiye, YPG/PKK karşı bir operasyon başlattığında ABD Kongresi ve Biden yönetiminin tepkisi büyük olacak. Washington’da kimse durumun daha da kötüye gitmesini istemiyor” diyerek operasyonu engellemeye çalışmıştı. Ankara’nın geri adım atmayacağını anlayan Rayburn “Ancak görünüşe göre Türkler tutumlarında kararlı” diye konuştu. Sıcak gelişmeler devam ederken bir ABD’li yetkili yabancı medya kuruluşlarına “Türkiye’nin muhtemel operasyonu olabilecek bölgelerinden askerimizi çektik” bilgisini verdi.

DEAŞ SALDIRDI

Öte yandan PKK’lı teröristlerin çekildiği bazı yerlere rejim askerleri gelmeye başladı. Bu yerler arasında bulunan Ayn İsa’ya giren rejim ordusuna ise bir başka terör örgütü DEAŞ saldırdı. Suriye ordusu saldırı sonrası çekilerek Humus kırsalına döndü.