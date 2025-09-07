Rusya, Kiev’i hedef aldı. Zelenskiy, saldırıları kınadı. Yaralılar ve can kaybı var. Yardım çağrısı yaptı. Uçaksavar sistemi güçlendirilmeli. Dünya, Kremlin’i durdurmalı

RUSYA’NIN DÜZENLEDİĞİ DRON SALDIRILARI

RUSYA’nın gece saatlerinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarında, Kiev’de bir hükümet binasının vurulduğu bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarını ortadan kaldırmak için çabaladıklarını belirtti. Zelenskiy, “Dün geceden bu yana Rus saldırılarının sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. 800’den fazla insansız hava aracı ve 13 füze kullanıldı; bunların içinde 4 balistik füze de var. İlk bilgilere göre bazı dronlar Ukrayna ile Belarus sınırını geçti” şeklinde konuştu.

KİEV’DEKİ HEDEF ALIMLARI

Zelenskiy, bu saldırılarda Kiev’in hedef alındığına dikkat çekerek, “Kentte konut binaları yıkıldı. Bir apartmanda 4’üncü ve 8’inci katlar arasındaki katlar çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti, ölenlerden biri çocuktu. Onlarca yaralımız var. Bakanlar Kurulu binamız da hasar aldı ve üst katlarında yangın çıktı” dedi. Ülkenin farklı bölgelerinde de çeşitli yıkımlar yaşandığını ifade eden Zelenskiy, “Zaporijya’da 20’den fazla ev ve bir anaokulu zarar gördü. Kryvyi Rih’te depolar yıkıldı. Sumi bölgesindeki Safonivka’da 1 kişi, Çernigiv’de de 1 kişi öldü. Odessa’da bir apartman vuruldu. Acil servis ekiplerimiz ihtiyaç duyulan her yerde görev yapıyor” ifadesini kullandı.

SAĞ DİPLOMASİ VE SALDIRILAR

Zelenskiy, bu saldırıları ‘kasıtlı suç’ olarak tanımlayarak, “Gerçek diplomasinin çoktan başlayabileceği bir dönemde bu tür katliamların yaşanması savaşın uzatılmasıdır. Washington’da defalarca, müzakereleri reddetmenin yaptırımları beraberinde getireceği söylendi. Paris’te üzerinde anlaştığımız tüm kararları uygulamalıyız. Ayrıca hava savunmamızı güçlendirmeye dönük tüm anlaşmaların da hayata geçmesini bekliyoruz. Her ek sistem, sivillerimizi bu alçak saldırılardan koruyor” dedi.

Zelenskiy, son olarak, “Dünya, Kremlin’in suçlularını durdurmaya zorlayabilir. Bunun için gereken tek şey siyasi iradedir. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde bir mesaj verdi.