Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan Görüşmesi

RUSYA SAVUNMA BAKANINDAN KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kırgızistan Savunma Bakanı Baktıbek Bekbolotov ve Özbekistan Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen bilgiye göre, Belousov ve Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov, başkent Moskova’da bir araya geldi. Bu görüşmede, iki Bakan, Rusya ile Kırgızistan arasındaki askeri sanayi alanındaki işbirliği ile ilgili konuları tartıştı.

ÖZBEKİSTAN İLE STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Belousov, ayrıca Özbekistan Savunma Bakanı Halmuhamedov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme kapsamında, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2026-2030 yıllarında askeri alanda stratejik ortaklık programının uygulanmasına yönelik bir plan imzalandı.

PUTİN VE MİRZIYOYEV’İN BULUŞMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Moskova’da bir araya geldi. Bu toplantı, eski Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıl dönümünde gerçekleşti.