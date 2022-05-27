Rusya: Koridor uzatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna limanlarından yabancı sivil gemilerin çıkması için açılan günlük insani koridorun 139 mile çıkarılarak uzatıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mizintsev, yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Odessa, Mıkolayiv, Çernomorsk, Herson, Oçakov ve Yujniy limanlarından açık denize yabancı gemilerin güvenli çıkışını sağlamak için 27 Mart’tan bu yana Karadeniz’de faaliyette bulunan insani yardım koridorunun güzergahında ayarlamalar yaptığını ifade etti.

139 MİL UZUNLUĞUNA ÇIKARILDI

27 Mayıs’tan itibaren 3 mil genişliğindeki deniz insani koridoru güzergahının 139 mil uzunluğuna çıkarıldığını kaydeden Mizintsev, koridorun Moskova saatiyle 08.00’den 19.00’a kadar her gün açık olacağını kaydetti.

Gemilerin toplanma ve dağılma alanlarının koordinatlarını da paylaşan Mizintsev, limanlardan ayrılmasından toplanma alanına kadar gemilerin güvenliğinden Ukrayna tarafının sorumlu olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Moskova saatiyle her gün saat 08.00’den 19.00’a kadar Karadeniz’de; 80 mil uzunluğunda ve 3 mil genişliğinde Ukrayna kara sularından, Herson, Mıkolayiv, Çernomorsk, Oçakov, Odessa ve Yujniy limanlarından yabancı yük gemilerinin çıkışı için insani yardım koridoru açıldığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, mayından temizlendikten sonra Mariupol limanından 5 yabancı yük gemisinin ayrıldığını bildirmişti.