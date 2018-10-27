Rusya: Kral’ın açıklaması inandırıcı değil

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kral’ın açıklamalarını inandırıcı bulmadıklarını açıkladı.

“Kraliyet Ailesi’nin bu cinayeti kınadığını ve ailenin bunda dahli olmadığını söylediğini duyduk” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, “Geri kalan hepsi, Kraliyet ailesinin de yapılmasını istediği soruşturmada cevabı bulunacak sorular. Bunu (soruşturma başlatılmasını) memnuniyetle karşılıyoruz” vurgusunu yaptı. Kremlin’den açıklamanın, Suudi Arabistan’da yapılan ‘Çöl Davos’u’ adı verilen ‘Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’nda (FII), Rusya’nın Riyad yönetimiyle 5 milyar dolarlık anlaşma imzalamasının ardından gelmesi dikkat çekti. Kaşıkçı cinayeti sebebiyle birçok ülke tarafından boykot edilen konferansa Rusya kalabalık bir heyetle katılmıştı.

İngiliz Times gazetesi Prens Selman’ın boykota rağmen katılım sağlayan Rus ve Çinli yetkililere teşekkür ettiğini yazarak “Artık en iyi dostlarımızın ve düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz” demişti.

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