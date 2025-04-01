Rusya-Kuzey Kore Arasında Yeni Köprü İnşaatı Başlıyor

Rusya ile Kuzey Kore arasında yeni ve devasa bir köprünün inşasına yakında başlanacak. Bu büyük proje, Kuzey Kore’yi Rusya’nın doğusuyla bağlayan mevcut bir demir yolu köprüsünün yanına inşa edilecek.

YAPIMI 2026’DA TAMAMLANACAK

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen toplam 4 kilometre uzunluğundaki köprü, Kuzey Kore’nin kuzeyi ile doğu Rusya arasında bir bağlantı sağlamayı hedefliyor. Bu köprü, 1959 yılında hizmete giren mevcut “Dostluk Köprüsü” demiryolu bağlantısının hemen yanında yer alacak. Rusya, Kuzey Kore ve Çin arasındaki doğal sınır olan Tumen Nehri üzerinde inşasına başlanacak bu projeyle bu bölgedeki bağlantıları güçlendirmeyi planlıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA BAĞLAR GÜÇLENİYOR

NK News’in aktardığına göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, şubat ayında önemli bir kararname imzalayarak bu iddialı projeyi Rus bir şirkete devrediyor. İnşaat henüz başlamasa da, Rus lider Vladimir Putin’in 2024 yılında Kuzey Kore’ye yapacağı ziyaretin ardından projeye onay verilmişti. Putin’in bu temasları, Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösteren bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Rusya’nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” ifadelerini kullandı. Matsegora, inşaat sürecinin henüz başlamadığını, fakat hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi. Bunun yanı sıra, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, geçtiğimiz günlerde Pyongyang’a yaptığı ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ABD ile Rusya arasındaki devam eden iletişim hakkında bilgi verdiğini açıkladı.