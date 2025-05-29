Rusya, Kuzey Kore’ye Askeri Destek Sağladı

RUSYA’NIN KÜRESEL ASKERİ İLİŞKİLERİ

Güney Kore ve ABD işbirliğiyle kurulan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT) raporunda, Rusya’nın Kuzey Kore’ye hava savunma sistemi sağladığı bilgisi yer alıyor. Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Moskova ve Pyongyang arasındaki askeri ilişkilere dikkat çekiliyor. Raporda, Rusya’nın Kasım 2024’ten bu yana Kuzey Kore’ye en az bir Pantsir hava savunma sistemi ve savaş aracı transfer ettiği kaydedildi.

YAKIT VE ASKERİ MALZEME TRANSFERLERİ

Rapora göre, Rusya’nın Mart-Ekim 2024 döneminde Kuzey Kore’ye 1 milyon varilden fazla yakıt sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca, Rusya’da yaklaşık 8 bin Kuzey Koreli işçinin çalıştığı belirtildi. Kuzey Kore’nin Eylül 2023’ten itibaren Rusya’ya milyonlarca top mermisi, balistik füze, ağır top ve tanksavar dahil 20 binden fazla konteyner askeri malzeme gönderdiği aktarıldı. Raporda, Kuzey Kore’nin 2024’te Rusya’ya 11 binden fazla asker yolladığı ve son dönemde 3 bin askerin daha konuşlandırıldığı bilgisi veriliyor.

MSMT’NİN KURULUŞU VE AMACI

Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi MSMT, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore’yi izleyen yaptırım panelinin yetkisini sona erdirmesinin ardından Ekim 2023’te Güney Kore ve ABD tarafından kuruldu. Avustralya, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Yeni Zelanda gibi toplamda 9 ülke yeni mekanizmaya katıldı. Bu yıl 19 Şubat’ta ABD’nin Washington’da MSMT Yönlendirme Komitesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. MSMT’ye katılan ülkeler, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme ve Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ile balistik füze programlarından kaynaklanan tehditleri ele alma konularında kararlı olduklarını belirtiyor.