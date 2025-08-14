Rusya Lideri Putin, ABD’yi değerlendirdi

PUTİN’DEN ABD YÖNETİMİNE ÖVGÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizini çözme ve uzun vadeli barış koşullarını oluşturma konusunda samimi çaba gösterdiğini belirtti. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yapacağı görüşme için Rus yetkililerle bir araya geldi.

UKRAYNA KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantının açılışında konuşan Putin, yetkililere Ukrayna krizinin çözüm süreci ve Ukrayna heyetiyle ikili müzakereler hakkında bilgi vereceğini söyledi. Ayrıca ABD’nin Ukrayna krizine yönelik tutumuna da değinerek, “Mevcut Amerikan yönetimiyle bu konuda hangi aşamada olduğumuzu anlatmak istiyorum. ABD yönetimi, oldukça enerjik ve samimi bir şekilde çatışmaları durdurmak, krizi sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için ülkelerimiz arasında, Avrupa’da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor” dedi.