Rusya Maliye Bakanlığı Açık Verdi

RUSYA’DA BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOR

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin bütçesinin düşen enerji fiyatları nedeniyle bu yılın ilk dört ayında 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 40,7 milyar dolar) açık verdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bütçe gelir ve giderlerine dair önemli bilgilere yer verildi. Açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin 3,7 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin ise 8,5 trilyon ruble düzeyinde gerçekleştiği belirtildi. Böylelikle, toplam bütçe gelirleri 12,2 trilyon ruble olduğu kaydedildi.

BÜTÇE GİDERLERİ ARTIYOR

Bütçe giderlerinin 15,5 trilyon ruble seviyesine ulaştığı aktarılan açıklamada, bütçe açığının en önemli nedenleri arasında artan finansman giderlerinin yanı sıra petrol ve doğal gaz gelirlerindeki azalma gösterildi. Maliye Bakanlığı, bütçe açığına ilişkin mevcut durumun 2025’teki yapısal denge hedefleri üzerinde olumsuz bir etki yapmayacağı vurguladı.

2025 BEKLENTİLERİ

Rusya Maliye Bakanlığı 2025 yılına ilişkin tahmininde, bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranını yüzde 0,5’ten yüzde 1,7’ye çıkardığını ortaya koydu. Bu durum, ülke ekonomisinin gelecekteki mali yapısına yönelik dikkat çekici bir değişim sinyali veriyor.