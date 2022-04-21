Rusya: Mariupol ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ile savaşa değindi ve Mariupol’ün ele geçirildiğini duyurdu.

Savunma Bakanı Şoygu, halen Avrupa’nın en büyük demir çelik fabrikasında 2 bin Ukraynalı savaşçının bulunduğu bilgisini de verdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’daki Azovstal fabrikasında halen Ukraynalı savaşçılar bulunduğunu ve Azovstal’daki Ukraynalı savaşçı sayısının 2 binden fazla olduğunu aktardı.

Ayrıca Şoygu, Putin’e 1478 savaşçının teslim olduğu bilgisini verdi.

Şoygu, Putin’e Mariupol’den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, Mariupol’deki durumun sakin olduğunu söyledi.

Putin ise Mariupol’deki başarılı operasyon nedeniyle Şoygu’yu tebrik etti.

Putin, “Mariupol’ü ele geçirmek bir başarı, Azovstal’dan ayrılan ukraynalıların can güvenliği sağlanacak.” dedi.

Ayrıca Vladimir Putin, Mariupol’deki sanayi bölgesine baskın yapmaya gerek olmadığını söyledi ve baskın planının iptal edilmesini istedi.