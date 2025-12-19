Rusya Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, mevcut fiyat artışlarının sürdürülebilir göstergelerinin kasım ayında gerileme gösterdiği, ancak enflasyon beklentilerinin arttığı ifade edildi. Ekonominin dengeli bir büyüme trendinde devam ettiğine dikkat çekilirken, “Kredi büyümesindeki yüksek hareketlilik ise devam ediyor.” ifadesi kullanıldı. 2026 yılı hedefine ulaşmak için gereken sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtilen açıklamada, “Bu, uzun süreli sıkı para politikası anlamına gelmektedir.” denildi. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası’nın politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 16’ya indirme kararı aldığı bildirildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE YÜKSELİŞİ

Açıklamada, gelecek yıl enflasyonun yüzde 4 ila 5 seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı. Temel faiz oranına dair alınacak diğer kararların, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliği ve beklentilerin dinamiklerine göre şekilleneceği vurgulandı. Ayrıca, yıllık enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 6’nın altına inmesinin beklendiği kaydedildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE FAİZ POLİTİKASI

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı dönemden hemen sonra politika faizini yüzde 20’ye çıkarmıştı. Politika faizi, 2023 yılı sonundan 2024 yılı Temmuz sonuna kadar yüzde 16 seviyesinde tutulmuş, 2024 yılı boyunca 4 kez faiz artışı yapılmıştı. Banka, 6 Haziran’da yaptığı toplantıda, Eylül 2022’den bu yana ilk kez politika faizini düşürmüş, ardından Temmuz’da 18’e, Eylül’de 17’ye ve Ekim’de yüzde 16,5’e indirmişti.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ

Banka, yıllık enflasyonu yaklaşık yüzde 6 seviyesinden yüzde 4 hedefine düşürmeyi amaçlıyor.