Rusya Müslümanlaşıyor

Dünya devlerinde Rusya ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, 15 yıl sonra Rusya’nın yüzde 30’unun Müslüman olacağını söyledi.

Gaynutdin, Moskova’da katıldığı bir konferansta, Rusya’da Müslümanlık faktörünün İslamiyeti kabul eden Rusların sayısındaki artış ile daha da önemli hâle geleceğini belirtti. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda sadece Moskova bölgesindeki camilere gelenlerin sayısının 320 binden fazla olduğuna işaret eden Gaynutdin, bu rakamın bir rekor olduğunu vurguladı. Camilere gelenlerin, ülkedeki Müslüman sayısındaki artışın bir göstergesi olduğunu belirten Gaynutdin, sayının her geçen yıl arttığını söyledi. Gaynutdin “Rusya’nın büyük şehirlerinde düzinelerce yeni camiye ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

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