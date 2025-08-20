Haberler

Rusya, NATO Askerlerine Hayır Dedi

MEDVEDEV’DEN GÜVENLİK GARANTİSİ AÇIKLAMASI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, NATO askerlerinin Ukrayna’da barış gücü olarak konuşlanmasına kesinlikle karşı olduklarını duyurdu. Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme konusundaki kararlılığını da eleştirdi.

NATO BİRLİKLERİNE KARŞI TAVIR

Medvedev, “Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir” diyerek, bu konuda Rusya’nın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Ülkesinin böyle bir durumu kabul etmediğini vurgulayan Medvedev, NATO’nun Ukrayna’daki varlığının sorunları artıracağını ifade etti.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

