RUSYA’DAN ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sona eren geçici ateşkes dönemine dair yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız” sözlerini kullandı.

ATÜRK ATEŞKESİ ÜZERİNE YORUMLAR

Moskova’da gazetecilere bilgi veren Putin, hafta sonu ilan edilen ve dün sona eren ateşkesi değerlendirdi. Çatışmaların ateşkesin ardından devam ettiğine dikkat çeken Putin, “Ateşkese olumlu bakıyoruz. Bu nedenle böyle bir inisiyatifte bulunduk. Herhangi bir barışçıl inisiyatife olumlu bakıyoruz. Kiev temsilcilerinin de bunu olumlu karşılayacağını umuyorum” şeklinde açıklama yaptı.

UKRAYNA’NIN TEPKİSİ VE KABULÜ

Ukrayna’nın başlangıçta ateşkes teklifini kabul etmediğini belirten Putin, “Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle Ukrayna yetkilileri hızlı şekilde bunu kabul etti” dedi.

ATEŞKESİN SONUÇLARI

Ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini ifade eden Putin, “Ukrayna’nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi” ifadesini kullandı.