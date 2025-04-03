Rusya’nın Dijital Rublesinde Teknik Engel

RUSYA MERKEZ BANKASI’NDAN DİJİTAL PARA BİRİMİ AÇIKLAMASI

Rusya’nın dijital para birimi adımları, teknik zorluklar nedeniyle kesintiye uğrarken, Merkez Bankası dijital ruble (CBDC) projesinin tam ölçekli lansmanını 2026 yılının ortalarına ertelemeyi değerlendiriyor. Yerel kaynaklara göre, bu gecikmenin arkasında, bankaların yabancı veri tabanı yönetim sistemlerinden yerli çözümlere geçişte yaşadığı teknik sorunlar yatıyor. Ayrıca, beklenmedik elektrik kesintilerine karşı sistemin dayanıklılığı konusunda güvenlik kaygıları da gündemde.

TEKNİK ZORLUKLAR ERTELEME NEDENİ

Rusya Merkez Bankası’nın, şu an karşılaştığı teknik zorluklar dolayısıyla dijital ruble lansmanının ertelenme ihtimali madden geçirilmiş. Banka yöneticilerine dayandırılan bilgilere göre, dijital para biriminin tam kullanıma sunulması 2026’nın ortalarına kadar uzanabiliyor. Destek veren bankaların yaşadığı teknik engellerin bu ertelemenin en önemli nedeni olduğu ifade ediliyor. Merkez Bankası, dijital rubleyi ilk olarak bu yılın temmuz ayında piyasaya sürmeyi planlıyordu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ GÜNDEMDE

Elvira Nabiullina, merkez bankasının başkanı, şubat ayında dijital ruble lansmanının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, fakat net bir zaman çerçevesi vermemişti. Kaynaklar ayrıca, gecikmenin önemli sebeplerinden birinin bankaların yabancı veri tabanı çözümlerinden yerli alternatiflere geçişte yaşadıkları güçlükler olduğuna dikkat çekiyor. Bankaların, finansal verileri yönetmek için gereken bu sistemlerde başarılı bir geçiş sağlayamaması, projeyi olumsuz etkiliyor. Bir diğer banka yetkilisi ise özellikle olası elektrik kesintileri anında dijital ruble sisteminin kesintisiz çalışıp çalışmayacağı konusunda endişelerin bulunduğunu belirtiyor.