Rusya’nın Dış Ticaret Fazlası Azaldı

RUSYA Dış TİCARET FAZLASI AZALDI

Rusya’nın dış ticaret fazlası, 2023 yılının ilk dört ayında yıllık bazda yüzde 18,3 azalarak 42,4 milyar dolara düştü. Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret ödemeler dengesi verilerini kamuoyuna sundu.

İTHALAT VE İHRACATTA FARKLI GÖRÜNTÜ

Yılın ilk dört ayında, Rusya’nın ithalatı 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 85,8 milyar dolara yükseldi. Buna karşılık, ihracat yüzde 5,9 düşüşle 128,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte, Rusya’nın dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18,3 azalmakta ve 42,4 milyar dolara gerilemekte.

Dış TİCARET HACMİNDE DÜŞÜŞ

Söz konusu dönem içerisinde, Rusya’nın dış ticaret hacmi de 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalarak 214 milyar dolara geriledi. Ülkenin dış ticaret fazlası, 2024’te ise önceki yıla göre yüzde 0,82 artışla 122,6 milyar dolara yükselmişti.