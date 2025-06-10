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Rusya’nın Dış Ticaret Fazlası Azaldı

RUSYA’NIN DIŞ TİCARET FAZLASI AZALDI

Rusya’nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk dört ayında yıllık bazda yüzde 18,3 azalarak 42,4 milyar dolara geriledi. Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret ödemeler dengesine dair verileri kamuoyuna duyurdu. Bu verilere göre, yılın ilk dört ayında ithalat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış göstererek 85,8 milyar dolara ulaştı. İhracatta ise yüzde 5,9’luk bir düşüş yaşanarak 128,2 milyar dolara geriledi. Sonuç olarak, Rusya’nın bu dönem için dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 18,3 oranında azalmış oldu.

Dış Ticaret Hacmi Düşüyor

Söz konusu zaman diliminde, Rusya’nın dış ticaret hacmi de 2024 yılının benzer dönemine kıyasla yüzde 2,9 azalarak 214 milyar dolara düşüş gösterdi. 2024 yılında, Rusya’nın dış ticaret fazlası ise önceki yıla göre yüzde 0,82 artışla 122,6 milyar dolara çıkmıştı. Bu veriler, ülkedeki ticaret dinamiklerinin değiştiğinin ve dış ticaretteki zorlukların arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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