Rusya’nın Dış Ticaret Fazlası Geriledi

RUSYA’NIN DIŞ TİCARET FAZLASI AZALDI

Bu yılın ilk çeyreğinde Rusya’nın dış ticaret fazlası, yıllık bazda yüzde 17,8 düşerek 31,8 milyar dolara geriledi. Rusya Merkez Bankası, ülkenin dış ticaret ödemeler dengesine dair verileri açıkladı. Bu verilere göre, 2024 yılının ilk üç ayında ülkenin ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artış göstererek 63,1 milyar dolara ulaştı.

İHRACATTA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Aynı dönemde, Rusya’nın ihracatı ise yüzde 6,8 oranında düşerek 94,9 milyar dolar seviyesine geriledi. Böylelikle Rusya’nın dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalmış oldu. Geçen yıl bu dönem içerisinde Rusya, yaklaşık 38,68 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde etmişti.

GEÇEN YILA GÖRE FAZLA ARTMIŞTI

2024 yılı itibarıyla ülkenin dış ticaret fazlası, önceki yıla göre yüzde 0,82 artışla 122,6 milyar dolara çıkmıştı. Bu durum, dış ticaretteki dalgalanmaların ve değişimlerin izlenmesini önemli hale getiriyor.