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Rusya’nın Dnipro’ya İHA Saldırısı: 4 Ölü

RUS ORDUSU SALDIRIYOR

Rus ordusunun Dnipro kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralanıyor. Savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında, Rusya’nın Dnipro’yu 20’den fazla İHA ile hedef aldığı belirtiliyor.

SALDIRI SONRASI HASAR

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya’nın gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırının ciddi yıkımlara ve yangınlara neden olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılar sonucunda apartmanlar, garajlar, otel, 11 ev ve bir araç servis istasyonunun yanı sıra 21 aracın yangın sebebiyle zarar gördüğü aktarıldı.

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