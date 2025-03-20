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Rusya’nın Dron Saldırısı: 10 Yaralı

Rusya’nın düzenlediği dron saldırısında 10 kişi yaralandı

DRON SALDIRISI GERÇEKLEŞTİ

Gece saatlerinde Rusya, Ukrayna’nın Kropyvnytskyi kentine dronlu bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Bu olay, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısını 30 gün süreyle vurmama amacı taşıyan kısmi ateşkes sürerken gerçekleşti.

BÖLGEDE HASAR OLUŞTU

Saldırı sonucunda Kropyvnytskyi bölgesindeki binalarda hasar meydana geldi ve bölgede yoğun dumanlar yükseldi. Ukrayna’nın hava savunma sisteminin 171 Rus dronundan 75’ini düşürdüğü ve 63 dronun kayıp olduğu açıklandı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bölge Valisi Arkadyi Raikovych, Kropyvnytskyi’nin en şiddetli saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Yerleşim yerleri, evler ve çok katlı binalar yerle bir edildi” ifadelerini kullandı.

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