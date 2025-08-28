Rusya’nın Hava Saldırısında 14 Ölü

SON DAKİKA SALDIRI DETAYLARI

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği hava saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Saldırının sonucu olarak, 3’ü çocuk toplamda 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 38 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

ZELESKİY’İN AÇIKLAMALARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Saldırı sonrası insanların hala enkaz altında olabileceğini belirten Zelenskiy, “Rusya müzakere masası yerine balistik silahları tercih ediyor. Savaşı sona erdirmek yerine öldürmeye devam etmeyi seçiyor” dedi.

DÜNYA TEPKİ GÖSTERMELİ

Zelenskiy, Rusya’ya yönelik dünyadan tepki beklediklerini vurguladı ve “Dünyada barış çağrısı yapan ama ilkeli bir duruş sergilemek yerine sessiz kalan herkesten yanıt bekliyoruz. Rusya’nın yaptığı her şey için yeni ve sert yaptırımların zamanı kesinlikle geldi. Rusya her saldırı için, bu savaşın her günü için kendini sorumlu hissetmeli” ifadelerini kullandı.