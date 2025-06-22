Rusya’nın Medvedev’i Trump’ı eleştirdi

MEDVEDEV’DEN TEPKİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD’nin İran’a yönelik saldırısının ardından bir açıklama yaptı. Medvedev, “Barışçı bir başkan olarak göreve gelen Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. Trump bu gidişle Nobel Barış Ödülü’nü alamayacak” şeklinde görüş bildirdi. İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yapılan saldırılar sonrasında Rusya’dan da ciddi tepkiler geldi.

BÖLGESEL GERİLİMİN ARTMA RİSKİ

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, saldırılara dair değerlendirmelerde bulundu. Slutskiy, bu saldırıların “ABD açısından askeri hiçbir gerekçesi olmadığını ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşru gösterilemeyeceğini” belirtti. Ayrıca, Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olan Slutskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tırmanan gerilimin sonuçları bölgenin ötesine geçebilir. Washington, Tahran’ın yanıtının kaçınılmaz olduğunu biliyor. Tüm bu gelişmeler çatışma sarmalını yeni bir seviyeye taşıyor ve Üçüncü Dünya Savaşı riskini artırıyor” şeklinde ifadeler kullandı.

İRAN MESELESİ KÜRESEL BİR ENDİŞE YARATIYOR

Rusya’dan gelen bu açıklamalar ve değerlendirmeler, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda küresel güvenlik ortamını da etkileyebileceğine dair endişeleri artırıyor. İlgili tarafların tutumları ve olası gelişmeler, uluslararası barış ve istikrar açısından ciddi bir tehlike oluşturma potansiyeli taşıyor.